Elazığ'da deprem sonrası enkaz bir binanın çökme anı kameralara yansıdı

Elazığ 'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası 39 vatandaşımız hayatını kaybederken, iki bine yakın vatandaşımız yaralandı. Deprem sonrası arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, Sürsürü Mahallesi'nde enkaz halindeki bir binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

BİR ANDA ÇÖKTÜ

Sürsürü Mahallesi'nde ekipler tarafından enkaz kaldırma işlemleri devam ederken, bir binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Ekiplerin bölgede güvenli çember alanı oluşturması çöken binadan kimsenin zarar görmemesini sağladı.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, haberler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan titizlikle devam eden çalışmalarda gece saatlerinde Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

"KRİTİK DURUMDA YARALI YOK"

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" dedi.

Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.

788 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Sivrice'de 24 Ocak'ta saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.