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Elazığ sürsürü mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyorELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.

28.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:26
Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor
ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.
merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilek Apartmanı sakinlerine ait enkazda kalan eşyaları da çıkarmaya başladı.
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Haber: Can ÇELİK/ ELAZIĞ (DHA)
Elazığ sürsürü mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


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