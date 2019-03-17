Elazığ Süt Üreticileri Birliği'nde Ortaç Güven Tazeledi

Kaynak: İHA

Elazığ Süt Üreticileri Birliği'nde mevcut Başkan Halef Ortaç, güven tazeledi.Elazığ Süt Üreticileri Birliği'nde Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Seçimde mevcut başkan Halef Ortaç ile Nihat Susam yarıştı. Rakibinin aldığı 152 oya karşın 441 oy alan Ortaç, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.2011 yılında kurulan birliğin soğuk zincir sayesinde 2015'den itibaren üreticilerden süt toplamaya başladığını ifade eden Başkan Halef Ortaç, "Başkanlığım süresince yaklaşık bir buçuk yılda süt üreticilerin paraları düzenli yatmıştır. Özellikle üreticilerimiz büyük rahatlığa kavuşmuştur. Süt fiyatlarının düşük olması bizim elimizde olmayan arz talep meselesi ile ilgilidir. Bölgemizde ulusal firmaların olmayışı nedeniyle süt satma konusunda büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Yakın zamanda Bingöl'de faaliyet gösterecek olan firma ile irtibat içerisindeyiz. Firmanın faaliyete geçmesi ile birlikte sütü çok daha yüksek fiyatta satacağız " dedi. - ELAZIĞ