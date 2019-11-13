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Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralıElazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:12
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı
'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.
Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı

Ataşehir, Elazığ, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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