Elazığ Tso'da Bilgilendirme Toplantısı

Kaynak: İHA

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Elazığ TSO) müteahhitler ile iş adamlarına yönelik Garanti Mortgage bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Elazığ TSO bünyesinde Garanti Mortgage bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İş adamları ve müteahhitlere yönelik düzenlenen toplantıda, Elazığ ve Türkiye'de yapılaşma, Mortgage kredilendirme kolaylıkları hakkında bilgi verildi.Ülkenin iş dünyasının daha çok inşaat sektörü odaklı olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Onun etrafından odaklanmış inşaat malzemesi üreticileri Türkiye ekonomisin lokomotifi konumunda. O bakımda inşaat sektöründeki olumsuz dalgalanmalar Türkiye ekonomisini de ciddi anlamda etkiliyor. İçinde bulunduğumuz konjektörde ekonomik sıkışıklarla birlikte oranlamalarda bazı negatif pozisyonlarımız olabilir. Ama inanıyorum ki bu süreçler geçicidir. Finans sektörü de kendi üzerine düşen sorumluğu yerine getirerek piyasayı fonlamaya devam ediyordur. Bundan sonra da devam edecektir" dedi.Toplantı yapılan sunumların ardından soru cevap şeklinde sona erdi.Kurumun konferans salonunda yapılan toplantıya, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ın yanı sıra Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, Genel Müdür Yardımcısı Songül Yesilçimenli, Doğuanadolu Bölge Müdürü Bülent Sağlam, Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı ve Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Osman Avcıl, iş adamları ve müteahhitler katıldı - ELAZIĞ