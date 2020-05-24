ELAZIĞ TÜRKİYE'NİN TEK RÖLYEF SANATÇISI, YARIM ASIRDIR BAKIRA ÇEKİÇ VURUYOR

ELAZIĞ'da yaşayan Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısı Harun Taşdemir (74), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.

24.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:27
ELAZIĞ'da yaşayan Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısı Harun Taşdemir (74), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. 2'si yurt dışında 24 sergi açan Taşdemir, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı tabloları hediye etti.
Elazığ'da yaşayan Harun Taşdemir, unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olan bakır rölyef sanatını yaşatmaya devam ediyor. Çocukluğundan itibaren resim sanatına ilgi duyan Taşdemir, 1965 yılında Diyarbakır'da okuduğu sırada, UNESCO'nun Kültür- Sanat yarışmasında resim dalında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge birincisi oldu. Daha sonra bakır rölyef üzerine yoğunlaşan Taşdemir, alanında ustalaşarak 3 boyutlu bakır rölyef yapan Türkiye'deki tek sanatçı oldu. 2'si yurt dışında 24 sergi açan Taşdemir, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı tabloları hediye etti. Bakır rölyefle birlikte çeşitli 20 sanat dalıyla da ilgilenen Taşdemir, eserlerini 1,5 ay ile 7,5 ay arasında tamamlıyor. Koronavirüs nedeniyle dükkanına gidemeyen Taşdemir, sıkıldığı zamanlarda ise kendi yapımı uduyla hem şarkı çalıyor hem de söylüyor.
'TÜRKİYE'NİN TEK BAKIR RÖLYEF SANATÇISIYIM'
Taşdemir, bakır sanatına ilgi üzerine başladığını ifade ederek, "Yağlı boya ve sulu boya ile çalışıyordum. Bakır üzerinde sanatımı icra edemez miyim diye düşündüm ve deneme yaptım. Çok başarılı olduğumu görünce tamamen bakır rölyef çalışmasına yöneldim. Şu anda Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısıyım. 53 yıldır bakıra çekiç vuruyorum. Çalışmalarımı doğadan ve kaybolan kültürümüz üzerine yapıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaybolan kültürümüzü gelecek kuşaklara aktardığım için bana sanatçı statüsü verdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Türkiye'de yaşayan tek rölyef sanatçısı olduğum tescillendi. 24 sergi açtım. Bunların 2 tanesini Almanya ve Fransa'da açtım. İki tane Ankara, bir tane İzmir olmak üzere geri kalanlarını İstanbul'da açtım" dedi. ELAZIĞ TÜRKİYE’NİN TEK RÖLYEF SANATÇISI, YARIM ASIRDIR BAKIRA ÇEKİÇ VURUYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Harun Taşdemir, Türkiye, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan’daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bayram namazı yalnızca Ankara’da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu Haber
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi Haber
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
Haberler››Güncel››ELAZIĞ TÜRKİYE'NİN TEK RÖLYEF SANATÇISI, YARIM ASIRDIR BAKIRA ÇEKİÇ VURUYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:25: Antalya'da çıkan orman yangınında 4 hektar makilik alan zarar gördü - Haber 10:24: Tufanbeyli'de kadınların kömbe mesaisi - Haber 10:23: Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı - Haber 10:22: 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor - Haber 10:22: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber 09:00: Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor - Haber 08:47: Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi - Haber 21:53: Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı - Haberler