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Elazığ türküleri depremzedeler için söylendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulunda seslendirilen Elazığ türkülerinden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

26.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:39Elazığ türküleri depremzedeler için söylendi
'ın ilçesi Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulunda seslendirilen türkülerinden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen 'Elazığ'a Türküler' isimli yardım konserine İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, Siyasi Parti ve Sendika Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Sorgun halkı büyük ilgi gösterdi.

Sorgun Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulu Müdürü Emre Özkuşu'nun organizesi ve Türkçe Öğretmeni Mesut Kaya' nın sunuculuğunu yaptığı konserde; Türk Milletinin yüksek şahsiyetinden kaynaklanan Yardımlaşma ve Dayanışma duygusuna binaen düzenlenen Halk Müziği Konserinden elde edilen gelirin tamamı, AFAD'ın Elazığ Depremine Yardım amacıyla açmış olduğu hesaba yatırıldı. - YOZGAT

Yozgat, Sorgun, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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