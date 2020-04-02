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Elazığ Valiliğinden duygulandıran "Evde kal" videosu

Elazığ Valiliği kentte meydan gelen depremde evi yıkılıp konteyner evde yaşamaya başlayan Muhammed'in hikayesini kısa film gibi çekerek korona virüs nedeniyle "Evde Kal" mesajı verdi.

02.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:17
Elazığ Valiliğinden duygulandıran
Elazığ Valiliği kentte meydan gelen depremde evi yıkılıp konteyner evde yaşamaya başlayan Muhammed'in hikayesini kısa film gibi çekerek korona virüs nedeniyle "Evde Kal" mesajı verdi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Muhammed'in evleri de yıkılmıştı. Depremden 5 saniye önce evden çıkan Muhammed Valilik tarafından konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Evi yıkılan ancak devletin yaraları sarmasıyla sıcak bir yuvaya kavuşan Muhammed'in o süreçte yaşadıkları valilik tarafından kısa bir film tadında korona virüsle mücadele kapsamında video ya çekildi. Videonun sonunda deprem de evden çıkma, şimdi ise evde kalma vakti olduğu aktarıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın sosyal medyadan, "Depremde evleri yıkıldı. Biz ona çok kısa sürede bir konteyner ev yaptık. Şimdi ise, hayali olan evinin temelleri atıldı ve yakın zamanda evine kavuşacak.Muhammed'in sizden bir ricası var, o kaldığı konteynerden çıkmıyor, sizde evinizde kalın" paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - ELAZIĞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ Valiliğinden duygulandıran 'Evde kal' videosu - Haberler

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