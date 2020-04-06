Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Elazığ Valiliği, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlara yem ile mama veriyor.

06.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:41
Elazığ Valiliği, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlara yem ile mama veriyor.
Kentte, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lokanta, restoran gibi iş yerlerinin hizmetlerini geçici durdurması, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulamayan sokak hayvanları ile kuşlar için çalışma başlatıldı.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylere yönelik yardımlarını sürdüren Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, sokak hayvanları için de kentin belirli noktalarına yem ve mama bıraktı. Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Oktay Kaldırım, Güncel

Haberin Videosu :

Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:07: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI - Haber 20:07: BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN DÖRDÜNCÜ BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ - Haber 20:07: BEŞİKTAŞ'TA RÜZGAR REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ - Haber 20:07: Kocaeli sınırında denetim kuyruğu - Haber 20:06: Gazilik maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 18:58: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber