Elazığ Valisi Kaldırım Keban'da incelemelerde bulundu

Elazığ
Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Keban
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Kaldırım, Keban'a yeni turizm alanları açılması, turist potansiyelinin artırılması amacıyla Valilik, Keban Kaymakamlığı, Keban Belediyesi işbirliği ile yapılması düşünülen projelerle ilgili yerinde inceleme yaptı.
Keban Aşağı Çarşı'da esnafı ziyaret eden Kaldırım'a esnaf çeşitli ikramlarda bulundu.
Kaldırım, mesire ve piknik alanlarında da vatandaşlar sohbet etti.
Ziyaretlerinde Kaltırım'a Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurumların temsilcileri eşlik etti.