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Elazığ Valisi Kaldırım, yaralı askeri ziyaret etti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Teğmen Kadir Gür'ü tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

05.08.2019 14:41 Elazığ Valisi Kaldırım, yaralı askeri ziyaret etti
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Teğmen Kadir Gür'ü tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Kaldırım, beraberinde eşi Berihan Kaldırım ile ziyaret ettiği Gür'e geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

2 Ağustos'ta Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Yaralı Teğmen Kadir Gür, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

Elazığ, Mardin, Gür, Güncel

Kaynak: AA

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