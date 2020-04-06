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Elazığ Valisi "kitap okuyorum" dedi,gençlere binlerce kitap toplandı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın Korona Virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 20 yaş altı için paylaştığı" Bol bol kitap okuyun" mesajı kampanyaya dönüştü, binlerce kitap bağışı geldi.

06.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:13
Elazığ Valisi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın Korona Virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 20 yaş altı için paylaştığı" Bol bol kitap okuyun" mesajı kampanyaya dönüştü, binlerce kitap bağışı geldi.


Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da alınan tedbirlere vatandaşların çoğunluğu uyuyor.Yasak ve evde kal çağrılarına uyanlar için sosyal medyadan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"20 Yaş Altı,evdeyiz değilmi.Bende sizin gibi iki gündür evden çıkmıyorum, aileme, sevdiklerime vakit ayırıyorum. Bol bol kitap okuyorum.Sizde aynısını yapın, pişman olmazsınız.Aşağıda sizinle paylaştığım kitabı okuyorum.Siz arkadaşlarınıza hangi kitabı önerirsiniz"paylaşımında bulundu.


Bunun üzerine yorum yapan gençlerden biri"Sayın valim bi güzellik yapıp bu kitabı banada gönderseniz evden kitap almak için çıkamıyorum


Adresi vereyim mi"diye yazdı.Vali Kaldırım ise "Ver Gakgo" diyerek gencin adresini alıp istediği kitabı gönderdi. Kitabı teslim alan genç teşekkür ederken, paylaşım biranda kampanyaya dönüştü.


Yazarından siyasetçisi, binlerce kitap bağışladı


Kampanyaya dönüşen paylaşıma aralarında siyasetçi, iş adamı,yazar ve bir çok gönüllü binlerce kitap bağışında bulundu.


Destek verenlerden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar bin kitapla,CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 500'er kitapla katıldı.İş adamlarından Burak Soylu bin adet, İbrahim Taşel 2 bin adet,Elazığ TSO Başkanı 300 adet kitapla destek oldu.Bir çok kişinin de çeşitli sayılarda bağışta bulunduğu kampanyaya Yazar Sinan Yağmur'da katıldı.Yağmur, imzalı kitaplarından gönderme sözü verdi.


Kampanya kapsamında gelen kitapların öncelikli olarak evden çıkmaları kısıtlanan gençlere ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel
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