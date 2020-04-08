Elazığ Valisi, vatandaşların evde kalması için şiir yazıp seslendirdi

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsle mücadelede alınan önlemlere dikkat edilmesi için şiir yazıp seslendirdi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla şiir yazıp seslendirdi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, videoda klarnet eşliğinde şiirini seslendirirken Elazığ'ın il genelinden ve tarihi yerlerinden görüntüler yer aldı.Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Siz içerde kalın diye şiir yazdım ve okudum. Gakgom sen asılsın, devletine, bayrağına candan bağlısın. Vatan söz konusu olunca her şeyi bir kenara bırakırsın. Bugün de devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için tedbirlere uyma günü. Elazığ'ım yine üstüne düşeni yapacaktır" dedi.

Kaynak: DHA