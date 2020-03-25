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Elazığ ve Bingöl'de trafik kazaları kameraya yansıdı

Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.

25.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:08
Elazığ ve Bingöl'de trafik kazaları kameraya yansıdı
Elazığ ve Bingöl 'de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Bingöl-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada arkadan gelen araç önündeki otomobile çarpıktan sonra bir süre kontrolsüz bir şekilde gitmesi yer aldı. Elazığ ve Bingöl'deki diğer kazaların ise kavşaklarda sürücülerin hatalarının sonucu meydana geldiği yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa

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