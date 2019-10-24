Haberler » Güncel » Elazığ ve bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Elazığ ve bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Elazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklamaElazığ ve Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 24 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

24.10.2019 11:45
Elazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama
Elazığ ve Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 24 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ ve Bingöl'de tespit edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 25 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ve silaha el konulurken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ ve bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Jandarma, Bingöl, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06 Samsun'dan kısa kısa
12:06 Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü
12:05 Serkan Çağrı "Nevnefes"in ilkinde türkü sevdalısı Elif Buse Çağrı'yı ağırladı
12:04 Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı
12:02 Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda
12:02 MSB: "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik...
12:02 MSB: "TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk...
24.10.2019 12:07:34