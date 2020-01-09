Haberler » Yaşam » Elazığ ve Bingöl'den çekilen uzay ve astronomi fotoğrafları hayran bırakıyor - Haberler

Elazığ ve Bingöl'den çekilen uzay ve astronomi fotoğrafları hayran bırakıyor

Anestezi teknikeri olarak hastanede çalışan 25 yaşındaki Mücahit Çelik, 5 yıldır hobi olarak astrofotoğrafçılık yaparak astronomi ve uzay fotoğrafları çekiyor.

09.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:35Elazığ ve Bingöl'den çekilen uzay ve astronomi fotoğrafları hayran bırakıyor
Anestezi teknikeri olarak hastanede çalışan 25 yaşındaki Mücahit Çelik, 5 yıldır hobi olarak astrofotoğrafçılık yaparak astronomi ve uzay fotoğrafları çekiyor. Özellikle çalıştığı ve memleketi 'dan çektiği astro fotoğraflar izleyenleri hayran bırakıyor.

25 yaşındaki Mücahit Çelik, yaklaşık 5 yıldır hobi olarak astronomi ve astrofotoğrafçılık alanında uzay objelerini gözlemleyip fotoğraflıyor. 3 yıldır Bingöl Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan Çelik, arta kalan zamanını derin uzay objelerini gözlemlemeye ve fotoğraflamaya ayırarak adeta uzayın karanlık kalan yönlerini deklanşörü ile gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle tatillerini doğanın güzellikleri fotoğraflamak için Bingöl ve Elazığ arasında sık sık seyahat ederek geçiren Çelik, sadece bir kareyi yakalamak için ortalama 6 saatte yaklaşık 3 bin kare fotoğraf çekiyor. Çektiği hızlandırılmış görüntüler (timelapse) ile büyük beğeni toplayan Çelik, mesleğinin dışından çektiği enstantelerle hem Elazığ hem de Bingöl'ün doğa güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Bingöl'den çalıştığını belirten Amatör Astrofotoğrafçı Mücahit Çelik, "Havayı güzel gördüm. Tarihi Harput Kalesi ve etrafını gezmek fotoğraflamak için geldim. Gün batımına doğru timelapse (hızlandırılmış görüntü) çekmeyi düşünüyordum. Ben de bu havayı fırsat bilip Harput Kalesi'ni ve etrafının fotoğrafladım" dedi.

Hobi olarak astrofotoğrafçılık ile uğraştığını dile getiren Çelik, "Amatör olarak astrofotoğrafçılık yapıyorum. Burası da gayet iyiydi. Çevre illere göre hava da çok iyi. Ancak burada tabiri caizse yalancı bir sonbahar yaşadık, diyebiliriz. Ben de bunu fırsat bilerek birkaç fotoğraf çektim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Mücahit Çelik, Bingöl, Elazığ, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:41  BAKAN ALBAYRAK SİVAS'TA TEMASLARDA BULUNDU-1 - Haberler
11:35  Başkan Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haberler
11:34  Milletvekili Dülger'in 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Haberler
11:34  TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı - Haberler
11:33  Osmaneli'nin ünlü ayva lokumu Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı - Haberler
10:57  Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz! - Haberler
10:44  ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
10:30  Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:54  Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler
9.01.2020 11:44:07