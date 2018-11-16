Elazığ ve Çorlu Tso Arasında "Kardeş Oda" Protokolü İmzalandı

16 Kasım 2018 Cuma 12:21



16 Kasım 2018 Cuma 12:21

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte Çorlu'ya giden heyet akreditasyon değerlendirme toplantısının ardından, OSB ve işletme ziyaretleri gerçekleştirdi. Ardından Çorlu TSO ile Elazığ TSO arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı. İmza protokolüne, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan,Meclis Başkanı Erdim Noyan, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tetik, Sayman Üye Zülfü Altıntaş, Meclis Üyeleri Öner Coşkun ve Bülent Satıcı ile birlikte Genel Sekreter Mehmet Karabulut ve Akreditasyon Sorumlusu Faruk Algül ile Çorlu TSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.İmzaladıkları protokolle iki oda arasında köprü kurmuş olacaklarını belirten Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, "Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini Odamızda ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk.Odalar arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak, önceliklerimiz arasındadır. İşbirliğimiz ile daha kapsamlı etkinlikler ve projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamak asıl hedefimizdir"dedi.Arslan;"Her türlü bilgiyi paylaşmaya hazırız"Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise;" Elazığ ve Çorlu'nun sanayi ve ticaret sektöründe birlikte hareket etmelerini sağlayacak ve her şeyden önemlisi işbirliği yaparak projeler üretecek bir birlikteliğin temellerini atıyoruz. 'Kardeş Oda' olarak her türlü yardımı, imkanı, tecrübeyi ve bilgi birikimini karşılıklı paylaşmaya hazırız. Bugün 'Kardeş Oda' olacağımız Çorlu TSO ile yeni bir işbirliğine hazırlanırken, Ülkemiz ekonomisi ve esnafımıza yarar sağlayacak hizmetleri birlikte yapacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ