Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bölgede, büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 412 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 614'ü taburcu edilirken, 1'i yoğun bakım altında olan 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" dedi.AFAD, 45 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderdiAFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi."Yardım kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor"Türk milletinin büyük ilgi gösterdiği Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 447 bin 570 TL, SMS sisteminde 27 milyon 921 bin 850 TL olmak üzere toplam 96 milyon 369 bin 420 TL yardım toplandı.Elazığ'da konteyner kentler kuruluyorYapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 5 konteyner kentin kurulması çalışmaları devam ediyor. Merkez Aşağı Demirtaş'ta bin 16, merkez Kırklar'da 456, merkez Doğu Kent'te 900, Sivrice Gölbaşı'nda 254 ve merkez Hankendi'de bin 280 konteyner kurulumuna başlandı.İhtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştırılıyorAFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 5 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edildi.764 bin öğün sıcak yemek dağıtıldıYürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 647 bin 563 öğün, Malatya'da 117 bin 50 öğün olmak üzere toplam 764 bin 613 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi.Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 7 bin 148 kişi görev aldıBölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev aldı. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 523 personel ve 238 araç görevlendirildi. Süreç boyunca STK'lar da dahil toplam 7 bin 148 kişi çalışmalara katılmıştır.Psikososyal destek çalışmaları devam ediyorPsikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4 bin 908 hane ziyareti gerçekleştirildi, 16 bin 678 kişiyle destek görüşmesi yapıldı. Malatya'da 942 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3 bin 960 kişiyle destek görüşmesi yapıldı.Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın dikkatineVatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır.Vatandaşlar için, tüm GSM operatörlerinden 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilecek. Ayrıca aşağıda belirtilen bankaların hesap numaraları ile PTTBank'ın Deprem Posta Çeki Hesabına istedikleri tutarda yardım yapabilecek.İÇİŞLERİ BAKANLIĞIAFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞIELAZIĞ DEPREM KAMPANYASI BANKA HESAPLARIT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİTL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06Banka Swift Kod No : TCZBTR2ATÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.OTUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİTL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92Banka Swift Kod No : TVBATR2ATÜRKİYE HALK BANKASI A.ŞBAKANLIKLAR ŞUBESİTL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93Banka Swift Kod No: TRHBTR2APTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866 - ANKARA