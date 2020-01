Elazığ ve Malatya'da müdahale ve iyileştirme çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya illerinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Deprem bölgesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 personel görev alıyor. Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 40 oldu. Hastanelere başvuran bin 607 vatandaştan bin 523'ü taburcu edilirken, 84 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor.Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 24 bin 402 çadır ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 18 bin 620 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan bin 8 artçı deprem meydana geldi.Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'te meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası enkaz altındakilere ulaşmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin müdahale ile iyileştirme safhaları sürdürülüyor.Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası, aziz milletimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yapılan yardımlar sonucu, 13.45 itibariyle banka hesaplarında 19.139.846 TL, SMS sisteminde 26.320.300 TL olmak üzere toplamda 45.460.146 TL toplandı.Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar için AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan toplamda 5 bin 93 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 635 kara aracı ve 5 hava aracı sevk edildi. Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 40 oldu.AFAD Başkanlığı, bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 24 bin 402 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı, 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildi.Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 3.000.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderdi.Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya'da incelenen 4 bin 843 binadan 205'inin yıkıldığı, bin 434'ünün ağır hasar aldığı, 150'sinin orta ve bin 447'sinin az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 36 binanın tespit edildiği çalışmalarda, bin 591 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının da içinde bulunduğu 28 acil hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi için devrede bulunuyor. Olayın etkileriyle başa çıkılması bakımından TAMP, ulusal düzey olan 3. seviyede işletiliyor. 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışıyor.Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunuyor. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank'ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir.T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.Ankara Kamu Kurumsal ŞubesiTL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206Banka Swift Kod No : TCZBTR2ATürkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.Tunali Hilmi Ticari ŞubesiTL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92Banka Swift Kod No : TVBATR2ATürkiye Halk Bankasi A.Ş.Bakanliklar ŞubesiTL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93Banka Swift Kod No : TRHBTR2APTTBANK deprem posta çeki hesabı: 1866Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." - ANKARA