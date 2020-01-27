Haberler » Güncel » Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak - Haber

Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını açıkladı.

27.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:32Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda ve 'daki depremzedelere dağıtılacağını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." - ANKARA

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Toroslar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
15:49  Elbab şehidi Çalışkancı için mevlit
15:49  Enkazında sağ olarak çıkan Şahin ailesi: "Binada daha önceki depremlerde çatlaklar oluştu"
15:49  Korkuteli Söbüce'de karla mücadele
15:54  Alzheimer ve demans hastaları daha güvende olacak
27.01.2020 16:02:01