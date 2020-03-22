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Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardım 182 milyon 500 bin lira oldu

İçişleri Bakanlığı, deprem sonrası Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardımın 182 milyon 500 bin liraya ulaştığını belirtti.

22.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:14
Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardım 182 milyon 500 bin lira oldu
İçişleri Bakanlığı, deprem sonrası Elazığ ve Malatya 'ya gönderilen nakdi yardımın 182 milyon 500 bin liraya ulaştığını belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kısa süre önce Elazığ'ın Sivrice ilçesi, Malatya ile Van'ın etkilendiği İran'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardım 182 milyon 500 bin liraya ulaştı.
Elazığ ve Malatya'da geçici barınma için konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Kurulumu tamamlanan konteynerlere Elazığ'da 4 bin 458, Malatya'da 449 kişi yerleştirildi.
Depremzedelere 29 bin 934 çadır, yaklaşık 29 ton kömür, 101 bin 622 yatak, 225 bin 386 battaniye, 608 ton odun, 55 bin 229 soba ve ısıtıcı, 136 bin 670 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 266 bin 986 kıyafet, 204 bin 490 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.
Van'da 4 binin üzerinde aile çadırı dağıtıldı
İran'ın Türkiye sınırı yakınında meydana gelen deprem sonrası Van'da ise 4 bin 146 aile çadırı, 20 genel maksat çadırı, 829 yatak, 10 bin 697 battaniye, 360 yastık-çarşaf seti, 4 bin 308 ısıtıcı ve soba depremzedelere ulaştırıldı.
Türk Kızılay ekiplerince 407 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Elazığ, Güncel

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