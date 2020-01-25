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Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 2, Elazığ'da 8 kişi enkaz altından çıkarıldı.

25.01.2020 06:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:47

'ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde çok sayıda bina yıkıldı. sonrası çok sayıda ekibin gönderildiği Elazığ ve 'da 10 kişi enkaz aldından sağ olarak kurtarıldı.

HALİME KADIN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Elazığ'da deprem nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazında hamile bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonrası hamile kadın enkaz altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

GEZİN'DE ÇÖKEN 6 KATILI BİNADAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı. İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

MALATYA'DA ÇÖKEN KERPİÇ EVDEN 2 KİŞİ KURTARILDI

Malatya Doğanyol'da, deprem nedeniyle bazı evlerde göçük oluştu. AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkazın bulunduğu alanda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor.

Bu arada, Malatya Valisi Aydın Baruş da Doğanyol ilçesine gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde gördü ve ekiplerden bilgi aldı.

5 SAAT SONRA ENKAZDAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARILDI

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No: 9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzedelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.

MUSTAFA PAŞA'DA 2 KİŞİ KURTARILDI

Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan AFAD'ın arama kurtarma ekipleri yarım saat arayla 2 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.


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