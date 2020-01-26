Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesinde çöken bir binanın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yerinde inceledi. Kurum, yıkılan binaların birinin yanından geçtiği sırada yan yatmış bina sallandı. Bunun üzerine Bakan ve hasar tespit çalışmaları yapan ekipler hızlıca binanın yanından uzaklaştı. Bakan kurum daha sonra bölgeden ayrıldı.

OLAY YERİNDEN BİLGİ VERDİ

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem, 35 vatandaşımızın hayatına mal olurken bin 700'ü aşkın vatandaşımızın da yaralanmasına sebep oldu. Depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Murat Kurum, yıkılan binaların incelendiği alandan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"YENİ KONUTLAR YAPILACAK"

Kurum, "Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdi. Arama kurtarma sonuçlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken AFAD sahada olacak. Bakanlığımızın tüm ekipleri riskli görülen binaların tespitini yapıyorlar. Riskli gördüğümüz ne akdar bina varsa yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Yerine yeni sağlam konutlar yapacağız" dedi.

"ZEMİN+3'Ü GEÇMEYECEK BİNALAR YAPILACAK"

Yeni yapılacak konutların müjdesini veren Kurum, "Yeni bir rezerv alanda, Elazığ'ımıza uygun, zemin+3'ü geçmeyecek güzel bir proje gerçekleştireceğiz. Burada 1400 konutluk yerimizin projelendirme çalışmalarını yapıyoruz. Mustafapaşa'da 500 konutluk bir bölgenin hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımıza da bu süreçte hem kira hem de taşınma yardımı yapacağız. Onların mağduriyetlerini en aza indireceğiz" şeklinde konuştu.