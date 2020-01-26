Haberler » Güncel » Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı - Haber

Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde yıkılan binaları incelemelerinde bulundu. Kurum, yıkılan binaların birinin yanından geçtiği sırada yan yatmış bina sallandı. Bakan ve incelemeleri sürdüren ekipler binanın yanından uzaklaştı.

26.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesinde çöken bir binanın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yerinde inceledi. Kurum, yıkılan binaların birinin yanından geçtiği sırada yan yatmış bina sallandı. Bunun üzerine Bakan ve hasar tespit çalışmaları yapan ekipler hızlıca binanın yanından uzaklaştı. Bakan kurum daha sonra bölgeden ayrıldı.

OLAY YERİNDEN BİLGİ VERDİ

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem, 35 vatandaşımızın hayatına mal olurken bin 700'ü aşkın vatandaşımızın da yaralanmasına sebep oldu. Depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Murat Kurum, yıkılan binaların incelendiği alandan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"YENİ KONUTLAR YAPILACAK"

Kurum, "Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdi. Arama kurtarma sonuçlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken AFAD sahada olacak. Bakanlığımızın tüm ekipleri riskli görülen binaların tespitini yapıyorlar. Riskli gördüğümüz ne akdar bina varsa yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Yerine yeni sağlam konutlar yapacağız" dedi.

"ZEMİN+3'Ü GEÇMEYECEK BİNALAR YAPILACAK"

Yeni yapılacak konutların müjdesini veren Kurum, "Yeni bir rezerv alanda, Elazığ'ımıza uygun, zemin+3'ü geçmeyecek güzel bir proje gerçekleştireceğiz. Burada 1400 konutluk yerimizin projelendirme çalışmalarını yapıyoruz. Mustafapaşa'da 500 konutluk bir bölgenin hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımıza da bu süreçte hem kira hem de taşınma yardımı yapacağız. Onların mağduriyetlerini en aza indireceğiz" şeklinde konuştu.

Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdıAnne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdı

Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve ElazığSon dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin

Deprem bölgesinde hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 104Deprem bölgesinde hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 104'e düştü

MHP Ordu Milletvekili EnginyurtMHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan Berna Laçin'ne tepki: Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurduAcun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu

Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahakElazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğluVatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdiÇeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi

Cedi Osman, ElazığCedi Osman, Elazığ'daki depremzedeler için düzenlenen kampanyada 385 bin TL toplandığını açıkladı

Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:53  Giresun'da sokak müzisyenleri depremzedeler için çaldı
14:52  ATO'nun deprem bölgesine gönderdiği yardım tırları yola çıkmaya başladı
14:56  Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
14:51  Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
14:56  Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme bir kadın doğum sırasında yakalandı
26.01.2020 15:00:58