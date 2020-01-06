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Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.

06.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:42
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Mahallesi'ndeki General Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Coştu, yalnız oturan annesi Şenay Coştu'dan alamayınca evine gitti. Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Şenay Coştu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Coştu'nun cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Akpınar, Güncel

Kaynak: DHA


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