Haberler » Güncel » Elazığ yıldırım eski ak parti, yeni ak parti diye bir şey yok - Haber

Elazığ yıldırım eski ak parti, yeni ak parti diye bir şey yok

Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yokAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var.

22.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:05

Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok

AK Parti Binali Yıldırım, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. AK Parti'nin kongre sürecinin de başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Uzun ince bir yoldan geliyoruz. Yola çıkarken yolun çetin ve zor olduğunu biliyorduk. Onun için yolları böldük, hayatları birleştirdi. Türkiye'yi doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir araya getirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kongre dönemimiz başladı. Bu süreç 2023, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yapacağız. Bütün heyecan ve gayretimizle, ilk günden itibaren yola çıkmış arkadaşlarımız heyecanımızı koruyacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de, eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete sevdalıyız."

Elazığ yıldırım eski ak parti, yeni ak parti diye bir şey yok

Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber
19:19   4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haber
19:18   Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Haber
19:18   Mersin-emine demir'in kardeşi ablam öldürülmekten korkuyordu - Haber
19:18   İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:52   Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
22.12.2019 19:23:46