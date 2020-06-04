ELAZIĞ Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı

Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladıELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.

04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:52
Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı
ELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 23 M 0039 plakalı minibüs şoförü Ahmet T. (35) ile 3 yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, 3 yolcu sürücü Ahmet T.?yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet T.?yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekiplerince kavgaya karışan 3 yolcu gözaltına alındı. ELAZIĞ Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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