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Elazığ yüsra ve annesini kurtaran komutanlar konuştu

***KADIN KOMUTANDAN ENKAZ ALTINDAKİ ANNEYE MORAL VEREN SÖZLER: SİZ ÇIKANA KADAR BURADAYIM (2) röportajlarlaMerkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız için enkaz altında kurtarma çalışması yapan...

27.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:47
***KADIN KOMUTANDAN ENKAZ ALTINDAKİ ANNEYE MORAL VEREN SÖZLER: SİZ ÇIKANA KADAR BURADAYIM (2) röportajlarla
Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız için enkaz altında kurtarma çalışması yapan ekip, Demirören Ajansı'na (DHA) konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Anne Ayşe Yıldız'ın sesini ilk duyuluduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra astsubayın ankaz altındaki büyük çabası takdir topladı. Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.
Elazığ yüsra ve annesini kurtaran komutanlar konuştu

Ayşe Yıldız, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


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