Haberler » 3. Sayfa » Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dedi - Haberler Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dediYaşanılan depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki veren depremzedeli bir vatandaş, 'Paramız var ama yaşadığımız evlere bakın' dedi26.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:04 3. Sayfa, Güncel HABER YORUMLARI Yorum YapYorumunu Gönder