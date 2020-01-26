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Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dedi

Yaşanılan depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki veren depremzedeli bir vatandaş, 'Paramız var ama yaşadığımız evlere bakın' dedi

26.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:04Elazığlı depremzede depremle ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, 'Param var ama yaşadığım eve bakar mısınız? İnsan yaşamaz!' dedi

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