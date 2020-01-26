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Elazığlı depremzede herkesin aksine kendisine sitem etti: O kadar parayı mezar mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak' dedi

Elazığ'da yaşanılan depremin ardından yapılan eleştirilere bir vatandaştan farklı bir tepki geldi. Depremde evi yıkılan depremzede, yapılan yorumlara tepki göstererek kendini eleştirerek, ''Param var ama şu yaşadığım eve bakar mısınız? O kadar parayı toplayıp mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak'' dedi.

26.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:48

'ın ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde 33 kişi hayatını kaybederken bin 704 yaralı kişinin de hastanelerde tedavileri devam ediyor. 76 binanın hasar gördüğü depremde, halk Kızılay'ın temin ettiği çadırlarda sabahlıyor. Depremden sonra yıkılan binalarla ilgili yapılan deprem önemlerinin yetersizliği hakkında yapılan olumsuz eleştirilere evi yıkılan bir depremzededen tepki geldi.

BU EVLERDE İNSAN YAŞAMAZ

Depremde kaçmayı başaran vatandaş yıkılan evini göstererek, ''Oturduğumuz evlere bakın. İmkan dahilinde diyorlar. Herkesin imkanı var. Şahsen benim de var. Ama yaşadığım eve bakın. İnsan yaşamaz. Topladığımız paraları mezara mı götüreceğiz? Bize her şeymüstahak'' dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Önceki gün saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından haberleri peş peşe geliyor. Depremde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, yaralı sayısı bin 704 olarak açıklandı. Deprem sonrası provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldı.

Elazığlı depremzede herkesin aksine kendisine sitem etti: O kadar parayı mezar mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak' dedi

Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel


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26.01.2020 11:56:15