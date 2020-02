Elazığlı depremzedeler birbirinin yarasını sarıyor

Elazığ'daki depremzedelerden bazıları, kendi dertlerini bırakıp daha zor durumda olan hemşehrilerinin yarasına merhem olmaya çalışıyor.Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kente dışarıdan yardım için gelenlerin yanı sıra 7'den 70'e çok sayıda Elazığlı da birbiriyle büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, zor günlerde birbirlerine destek oluyor.Aralarında depremden en çok etkilenen Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yaşayanların da bulunduğu çok sayıda depremzedenin kendi derdini unutup, daha zor durumda olan hemşehrilerinin yarasına merhem olmaya çalışması duygulandırıyor.Evi ağır hasarlı olan Yunus Emre Güzel de ailesi taşınma derdindeyken kendisi depremzedelere gıda kolisi dağıtırken, Elazığlı 65 yaşındaki emekli öğretmen Günse İspir ise kızı ve torunuyla her gün depremzedeler için Kızılay mutfağında yemek hazırlıyor.Üniversite öğrencisi İbrahim Ersöz de yaklaşık 300 arkadaşıyla depremzedeler için gece gündüz ter dökenler arasında yer alıyor. Depremzedeler arasında "İbrahim ve arkadaşları" diye bilinen genç gönüllüler, kentte adeta çalmadık kapı bırakmıyor."Şükür olsun diye..."Emekli öğretmen Günse İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde evinin hasar görmediğini söyledi.Kızı ve 10 yaşındaki torunu ile Kızılay mutfağında depremzedelere her gün yemek hazırladığını belirten İspir, "Çok şükür bizim evimiz yıkılmadı. Memleketimiz bu haldeyken evde komşum ile oturunca huzursuz olduk. En azından evimizin yıkılmadığına şükür olsun diye bir şeyler yapmak istedik. Gelip Kızılay'a gönüllü yardımcı olmak istediğimizi ilettik onlar da komşum Hacer Kuş ile bize mutfakta görev verdi, biz de seve seve yapıyoruz." diye konuştu."Anne babasını göremeyenler var"İbrahim Ersöz de sosyal medyadan akranlarını yardıma davet ettiğini belirterek, şunları aktardı:"Elazığımız için bir şeyler yapalım istedik. Depremin ilk gününden beri sayısı 300'e çıkan arkadaşımız sosyal medyadan çağrımıza kulak verip, yardıma koştu. Birçok arkadaşımız yardım için koşturduğu için bazen birkaç gün anne babasını bile göremediği oluyor. Gece geç saatlerde bazen sabaha karşı evlerine gidiyor, sabah erken yine yardıma koşuyorlar.""Zorlukları birlikte aşıyoruz"Depremzedelerden Yunus Emre Güzel ise Elazığlıların yardımsever olduğunu vurgulayarak, "Deprem anında 9. kattaki evimdeydim. Deprem sonrası binayı tahliye ettikten sonra çarşıya geldim. İlk Sürsürü Mahallesinde enkaza yardımcı oldum. Daha sonra kriz masasında ve ikram bölümlerinde depremzedelere yardımcı oldum. Depremin ikinci gününden itibaren Kültür Parktaki 600 depremzedeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz koşturuyoruz." ifadelerini kullandı.Lise öğrencisi depremzede Esma Çoban da çadır çadır dolaşıp hemşehrilerinin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını anlatan Çoban, "Sürsürü Mahallesi'nde oturuyoruz. Bir haftadır burada gönüllüyüm. Herkese yardıma koşmaya çalışıyoruz. Burada yardıma ihtiyacı olan çok insan var. Ben de burada çadırda kalıyorum. Her şeye rağmen bu zorlukları birlikte aşıyoruz." dedi.