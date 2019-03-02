Kaynak: İHA

Elazığ'da hayata geçirilen "Mobil Gençlik Merkezi" ile taşınabilir sportif aletler aracılığıyla gençlere birçok alanda eğitim verilmeye başlandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Elazığ Gençlik merkezi tarafından oluşturulan ve içinde 15 farklı spor amaçlı aletlerin olduğu "Mobil Gençlik Merkezi" hizmete girdi. Taşınabilir sportif malzemeler ilk gün kent merkezinde Ahmet Aytar meydanına kuruldu. Kurulan alanda, okçuluktan sokak basketboluna, tenisten, badmintona kadar 15 farklı spor dalına gençler ilgi gösterdi. İlerleyen günlerde mobil merkezin, köylere giderek oradaki gençler ve öğrencilerle buluşacağı belirtildi.Mobil Gençlik Merkezi ile ilgili bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, "Bakanlığın gençlik merkezlerinde uygulamaya geçirdiği bir projedir. Bu projede aktiviteler ile birlikte dezavantajlı bölgelere okullara ve köylere çocuklarımıza ulaşacağız. Mobil Gençlik Merkezinin süresi 8 aydır. Aktif süresi ise 5 ay olarak planlandı. Bu mobil gençlik sayesinde gençlerin tanımadığı sportif etkinlikleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Mini golf, santran dark okçuluk, tenis, badminton, sokak basketbolu, zeka oyunları ve buna benzer birçok etkinliği proje kapsamında hayata geçireceğiz. Elazığ'da ulaşamadığımız kimse kalmayacak. Bu yıl ilk defa açışı burada yaptık. Bunları aktif bir şekilde yapacağız" dedi.Kurulan merkeze gelenlerden Vedat Kor, "Sportif oyunlar mevcut. Satranç oyunu, badminton, tenis, geleneksel okçuluk bunlardan faydalanmamıza vesile oldular" ifadelerini kullandı.Özlem Pursuk ise, arkadaşlarıyla badminton, basketbol gibi etkinliklerde eğlendiklerini ifade etti. - ELAZIĞ