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Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu

Elazığlı iş adamları Baskil ilçesinin Harabakayış köyündeki çimento fabrikasında incelemelerde bulundu.

23.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:02 Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu

Elazığlı iş adamları ilçesinin Harabakayış köyündeki çimento fabrikasında incelemelerde bulundu.

Baskil Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yaptığı açıklamada, son teknoloji ile kurulan çevreci çimento fabrikası olarak hizmet verdiklerini belirtti.

İş adamlarının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Açık, onlara üretim aşamalarıyla ilgili bilgi verdiklerini dile getirdi.

Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç, ilde istihdama katkı sunan çimento fabrikasında incelemelerde bulunduklarını, bu ziyaretin yeni yatırımlar açısından fikir oluşturduğunu belirtti.

Kamaç, kendileriyle ilgilenen Prof. Dr. Açık'a teşekkür etti.


Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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