Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden '19 Mayıs' klibi

Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden '19 Mayıs' klibiELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cemil Meriç Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri klip hazırladı.

18.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:23
Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden '19 Mayıs' klibi
ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cemil Meriç Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri klip hazırladı.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Elazığ'daki Cemil Meriç Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple kutladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerden çekilen videolarla hazırlanan klipte öğretmenler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, öğrenciler ise Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı okudu.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!
Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden ’19 Mayıs’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Cemil Meriç, 19 Mayıs, Güncel, Haber

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