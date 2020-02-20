Haberler » Güncel » Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti - Haber

Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti

Akpınar Mahallesi'nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede Ayaz'a Konya'dan davet geldi.

20.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:00Elazığlı minik Ayaz'a Konya daveti
Akpınar Mahallesi'nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede Ayaz'a 'dan davet geldi.

Ayaz Özel'i AK Parti Elazığ Sermin Balık Akpınar Mahallesindeki çadır ziyareti esnasında fark etti. Üstünde sweatshirt ile poz veren Ayaz ilgi odağı oldu. Balık, Ayaz'ı sevdi, ailesiyle sohbet etti.

Ziyarette çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yüklenince Elazığ'dan Konya'ya bir sevgi köprüsü kuruldu.

Ayaz'ın fotoğrafları Konya'dan büyük beğeni aldı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da dikkatini çekti.

Başkan Altay, sosyal medya paylaşımı ile Ayaz'ı Konyaspor maçına davet etti. Ayaz'a gelen bu Konya davetini Ayaz'ın ailesine de Milletvekili Balık iletti.

Davetten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ileten Milletvekili Balık, "Başkanın, bu zarif davetiniz için teşekkür ediyoruz. Konyaspor'lu Minik Ayaz'ımız Konya'ya ve Konyalılara emanet. Ayrıca Depremzedelerimize yardımını esirgemeyen Konya'ya selamlarımızı iletiyor, Konyaspor'a ilk iç saha maçında başarılar diliyorum" dedi.

Konya'ya gideceği için heyecan duyan Ayaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetlisi olarak 29 Şubat'ta Konyaspor'un ilk iç saha maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasını izleyecek. - ANKARA

Milletvekili, Konyaspor, AK Parti, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 12:02:53