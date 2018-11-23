Elazığlı Miniklerden Suriyeli Yetimlere Anlamlı Destek

Elazığ
'da anaokulu öğrencileri, Suriyeli yetimlere atkı, bere, yelek ve kazak gönderecek.
Elazığ İnsani Yardım Derneği Çocuk Birimi Sorumlusu Sara Karabulut, Hidayet Parla Anaokulu öğrencilerinin, öğretmen ve ailelerinin desteğiyle Suriyeli kardeşleri için atkı, bere, yelek ve kazak hazırladığını söyledi.
Bu paketleri sahiplerine ulaştırmak için emanet aldıklarını belirten Karabulut, "Paylaşmayı anlatmaya gittiğimiz okulda iyi yürekli çocuklardan anladık paylaşmanın ne olduğunu. Öğretmen ve ailelerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Elazığ