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Elazığlı öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatına' destek

Elazığ'da öğrenciler şehitlikte Fetih suresi okuyup, dua ederek 'Barış Pınarı Harekatına' destek verdi.

18.10.2019 16:33Elazığlı öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatına' destek
Elazığ'da öğrenciler şehitlikte Fetih suresi okuyup, dua ederek 'Barış Pınarı Harekatına' destek verdi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'Barış Pınarı Harekatına' destek vermek için İcadiye Şehitliğinde bir araya geldi. Öğrenciler burada Fetih suresi okuyup ve dua ederek harekata destek verdi. Öğrenciler ayrıca Türk bayrağı açıp, asker selamı da verdi.

Günün birlik olma günü olduğunu belirten Okul Müdürü Bahattin Erdoğan, "Gün dik durma günüdür. Birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırma günüdür. Ülkemizin güneyinde sınır güvenliği için mücadele eden kahraman ordumuzun şanlı mücadelesine destek vermek, bu kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimize dualarımız ile arkalarında olduğumuzu desteklemek için buradayız. Mazlumun ahına seyirci kalamayız. Mazlumun imdadına duyarsız kalamayız. Bu necip ordumuz mazlumun imdadına binaen zulme karşı şanlı bir mücadele veriyor. Onların bu mücadelesinin zaferle neticelenmesini Rabbimden niyaz ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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