Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığlı yaşlılardan "Evimdeyim Türkiye" klibi

Elazığlı yaşlılardan "Evimdeyim Türkiye" klibi Elazığ'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, "Evimdeyim Türkiye" klibiyle mesaj verdi.

27.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:17
Elazığlı yaşlılardan "Evimdeyim Türkiye " klibi
ELAZIĞ - Elazığ'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, "Evimdeyim Türkiye" klibiyle mesaj verdi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında valilik koordinesinde yapılan sahadaki çalışmaların yanı sıra sosyal medyadan da aktif uyarılar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor. Son olarak valilik koordinesinde evinden çıkmayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yer aldığı bir kliple "Evimdeyim Türkiye" mesajı verildi. Klip, "Yaşlılarımız zahmet değil berekettir" sözleriyle son buldu.
Valiliğin "Bu çağrıya kulak verelim, başımızın tacı büyüklerimizi dinleyelim, onlar gibi yapalım, evde kalalım" sözleriyle sosyal medyada paylaştığı klip büyük beğeni topladı. Klipte yer alan 65 yaş üstü vatandaşların yöresel ifadeleri de görüntülere renk kattı. Elazığlı yaşlılardan ’Evimdeyim Türkiye’ klibi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Genel

Haberin Videosu :

Elazığlı yaşlılardan "Evimdeyim Türkiye" klibi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Elazığlı yaşlılardan 'Evimdeyim Türkiye' klibi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:03: Rektörden tebessüm ettiren "Bende özledim" klibi - Haberler 20:02: Minibüs, yoldan çıkan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler 20:02: Samsun'da yazlıkta yangın çıktı - Haberler 20:01: Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu - Haberler 20:00: Bakan Koca: "Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor... - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler