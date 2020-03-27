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Elazığlılar "Evde Kal"sın diye her türlü tedbir alındı

Korona virüsüne karşı Elazığ'da alınan tedbirler üst seviyeye çıkartılarak tüm oturma bankları kapatıldı, trafik ışıklarına "Evde Kal" yazıları yansıtıldı.

27.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:01
Elazığlılar
Korona virüsüne karşı Elazığ 'da alınan tedbirler üst seviyeye çıkartılarak tüm oturma bankları kapatıldı, trafik ışıklarına "Evde Kal" yazıları yansıtıldı. Yapılan uygulama ve uyarılar sayesinde toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 86 oranında düşerken, sokağa çıkanların sayısı da gözle görülür seviyede azaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması ilk andan itibaren yapılmaya başlandı. Valilik koordinesinde belediye ve diğer kurumların ortak çalışmasıyla yapılan çalışmalar kapsamında önce kent merkezindeki 15 Temmuz Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı, ardından da diğer noktalardaki oturma banklarına polis tarafından bariyerler yerleştirildi. Kent merkezindeki birçok bilboarda afişler asılırken, son olarak trafik ışıklarına 'Evde Kal' yazısı yansıtıldı. Yapılan çalışmalar ile sokağa çıkanların sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 86 azaldı. Son 3 günde toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı 43 ile 45 binden 5 binlere geriledi.

Elazığ olarak tedbirlere uyduklarını ifade eden Nejdet Turan adlı vatandaş, "İhtiyacımız olduğu zaman kısıtlı bir şekilde çıkıyoruz. Bende ihtiyacımdan dolayı çıktım, şimdi de eve dönüyorum. Yakın mesafeyi takip ederek gidiyorum" dedi.

Virüsten dolayı dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Mustafa Erman ise, "Temasta bulunmamamız gerekiyor. Mesafeli durmamız gerekiyor, mecbur olmadığımız müddetçe alışveriş yapmaya çıkmamamız lazım. Bu şekilde inşallah virüsü atlatacağız. Kurallara uyuyoruz. Bugün çaresiz bir şekilde çıktım. Maaşımı almamıştım onu aldım, faturamı yatırdıktan sonra eve gideceğim. Herkes elinden geleni yapıyor. Birtakım aksaklıklar olabilir, insanlarda da olur, yetkililerde de olur, bir bütün olarak mücadele vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların evlerinden çıkmamaya özen göstermesi gerektiğini belirten Mevlüt Duru da, "Birbirlerine temas etmeden, çok fazla bir yere girmeden evlerinden çıkmamaları lazım. Hastalık pis bir şey, kimse evinden çıkmasın. Biz evimizdeyiz. Sadece köyde araziye gidiyoruz, toplu yerlerde oturmuyoruz. Herkesin bu işe dikkat etmesi lazım. Oturma yerlerinin kapatılması çok güzel olmuş. Belediyemiz oturakları kaldırdığı için teşekkür ediyorum. En azından toplu bir araya gelmiyorlar. Bu uygulama çok güzel oldu" diye konuştu.

Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından, "Vatan, millet aşığı, mert, yiğit Elazığlılar, memleketin has evlatları sağlımız için lütfen uyarıları dikkate alalım. Evde kalalım. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Alınan tedbirlere sımsıkı uyalım" mesajını paylaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Güncel

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