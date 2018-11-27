27 Kasım 2018, 15:34
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Elazığsopur'un Maçlarını Oynadığı Atatürk Stadyumunun Doğal Gaz Sayacı Söküldü

Spor Toto 1. Lig'de maddi anlamda büyük kriz yaşayan Tetiş Yapı Elazığspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumunun sayacı firma yetkilileri tarafından söküldü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da sıkıntı bitmiyor. Maddi anlamda yaşanan problemlerin yanı sıra manevi anlamda da oldukça yıpranan bordo-beyazlı ekibe, son şok Elazığ Atatürk Stadyumundan geldi.

Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan Elazığ Atatürk Stadyumu doğal gazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde Elazığ Atatürk Stadyumu'na giden yetkililerin, doğal gaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından "bakım-onarım" yapılacağı gerekçe gösterildiği bildirildi.

Elazığspor
27 Kasım 2018 Salı 15:34



YORUMLAR (9)
SELÇUK: beter olsunlar...........faşist geykoşlar.............
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MALATYASPORLU: ALLAHIM BÖYLE GÜZEL HABERER VERMEYİ NASİP ET BİZE HER ZAMAN YARABBİM elazığsporun YENİDEN CENAZESİNİ KALDIRMAYI NASİP EYLE YARABBİM
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HAKİ: O sayacı çalanlara takın
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MALATYALI: beter ol elazığ kümeyeeeeeeeeee
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MÜCAHİT: başkanşlarımız saolsun iyi çalıyorlar hakkını yememek lazım :)
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