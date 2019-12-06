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Elazığspor 18 futbolcuyla İstanbul'da

B. Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. Haftası'nda deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti.

06.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:38Elazığspor 18 futbolcuyla İstanbul'da
B. , TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. Haftası'nda deplasmanda oynayacağı maçı için 'a gitti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 16.haftasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Bordo-Beyazlı takım bu karşılaşma için havayoluyla İstanbul'a gitti. Kadir Taşoğlu ve Kadir Bekmezci'nin cezası, Ahmet Burak Solakel'in ise sakatlığı nedeniyle yer almadığı kadroya Teknik Direktör Levent Eriş Ahmet Doğan, Ali Karataş, Yiğitcan Erdoğan, Onur Alsu, Murathan Özen, Hebat Alan, Muhammed Düzgüner, Eray Berk Yıldız, Ömer Faruk Aydemir, Cengizhan Akgün, Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Cihan Canpolat, Selim Enes Özeren, Fırat Sefa Öncü, Muhammed Umut Akbulut ve Yusuf Ensar Poyrazlı'yı dahil etti. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Eyüpspor, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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