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Elazığspor 281 gün sonra kendi sahasında oynayacak

Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Elazığspor, 281 gün sonra Sakaryaspor maçıyla kendi şehrinde maça çıkacak.

05.09.2019 15:46 Elazığspor 281 gün sonra kendi sahasında oynayacak
Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Elazığspor, 281 gün sonra Sakaryaspor maçıyla kendi şehrinde maça çıkacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 281 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı tamamlanmadan Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasıyla iç saha maçlarına farklı şehirlerde çıkan Birevim Elazığspor, 281 günlük aradan sonra Gençlik Merkezi Sentetik Saha'nın tamamlanmasıyla taraftarları karşısına çıkacak.Elazığspor - Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçı Pazar günü saat 15.30'da Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Elazığspor, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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