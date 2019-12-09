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Elazığspor, 3 maç sonrası kaybetti

B. Elazığspor'un yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor karşısında son buldu.

09.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:37Elazığspor, 3 maç sonrası kaybetti
B. 'un yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisi karşısında son buldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Ateş hattındaki en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 1'e inmesine engel olamayan bordo-beyazlı ekip, ayrıca üç maçın ardından gol atamama şanssızlığı yaşadı.

Deplasmanda oynadığı ve 3-0 kaybettiği Ankara Demirspor maçının ardından Sivas Belediyespor'u 2-1, Vanspor FK'yı 3-1 yenen, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bordo-Beyazlılar, kritik Eyüpspor maçını 1-0 kaybederek hem 3 maçlık yenilmezlik serisini, hem de gol atma serisini sonlandırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan bordo-beyazlılar, ilk yarının son haftasında evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Eyüpspor, Spor

Kaynak: İHA

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