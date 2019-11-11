Haberler » Spor » Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor - Spor

Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor

Ligde son olarak Ankara Demirspor'a 3-0 yenilen B. Elazığspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

11.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:52Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor
Ligde son olarak Ankara Demirspor'a 3-0 yenilen B. , galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, son galibiyetini 6. haftada deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 2-1 yenerek aldı. Bordo-Beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Kulüp Lisansı alamadığı için -3 puan silme cezası da bulunan Bordo-Beyazlılar, son olarak deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-0 yenildi. 12. haftası geride kalan ligde 8 puanla 16. sırada yer alan Elazığspor, ateş hattında yer alıyor.

Transfer tahtası kapalı olduğu için mevcut kadro ile yola devam etmek zorunda olan kulübün, ara transfer döneminde transfer tahtasını açabilmesi için yaklaşık 17 milyon TL'ye ihtiyacı olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Elazığspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:59 Didim Belediyespor 3 puanı tek golle aldı
13:03 Karşıyaka ilkleri başardı
12:58 Bilardocular Yunusemre Başkanlık Kupası için yarıştı
12:58 Aydın Süper amatörde Didimspor liderliği bırakmadı
13:02 Fenerbahçe, Çaykur Rizesporlu Melnjak için harekete geçiyor
12:49 Galatasaray'da Andone şoku!
12:39 Avrupa'nın 5 büyük kulübü Vedat Muriqi'in peşinde
11:57 Volkan Demirel'e özel görev! İtalya'ya gitti
11:16 Furkan Korkmaz'dan Hornets potasına 17 sayı attı!
11:04 Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 13:05:21