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Elazığspor'a altyapı ve amatörden 7 takviye

Sezon başında transfer yasağı olduğu için altyapıdan takviye edilen gençlerle yola koyulan B. Elazığspor, ara dönem kampına altyapıdan ve amatörden 7 ismi daha denemek üzere kampa dahil etti.

22.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:27 Elazığspor'a altyapı ve amatörden 7 takviye
Sezon başında transfer yasağı olduğu için altyapıdan takviye edilen gençlerle yola koyulan B. , ara dönem kampına altyapıdan ve amatörden 7 ismi daha denemek üzere kampa dahil etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadelesine devam eden Elazığspor, ara dönem kamp hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.

Transfer yasağı olduğu için sezon başından bu yana altyapıdan yaptığı takviyelerle yoluna devam eden bordo-beyazlı ekip, Antalya kampında U-19 ve U-17 takımlarından 5 ile Elazığ amatöründen ise 2 ismi deneyecek. Geçtiğimiz sezon Elazığ Belediyespor'da 3. kaleci olarak görev yapan Okan Aytekin ile Elazığ amatöründe şampiyon olan Sürsürüspor'dan Görkem Yağcı'yı kamp kadrosuna dahil eden Teknik Direktör Levent Eriş, beğenilmesi halinde iki ismi A takım kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Yine bu isimlerin yanı sıra U19 takımında forma giyen oyuncular Umut Akbulut, Muhammed Altunbay, Fırat Ergün ile U17 takımından Cihan Aslan ile Ahmet Ormanoğlu da kamp kadrosunda yer aldı.

28 kişilik kamp kadrosunda Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan ve Cengizhan Akgün haricindeki tüm isimlerin altyapıdan A takıma kazandırılan futbolcular olması ise dikkat çekiyor. - ELAZIĞ

Elazığspor, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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