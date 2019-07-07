Elazığspor'da Ahmet Doğan'ın sözleşmesi 1 yıl uzattı

İç transfere ağırlık veren Birevim Elazığspor
, kaleci Ahmet Doğan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
İç transferde hareketli saatler geçiren B. Elazığspor, Ömer Yıldız'ın ardından Ahmet Doğan'ın da sözleşmesini yeniledi. Genç
file bekçisinin 2019-2020 Sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 2020-2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, " Başarılı file bekçimiz Ahmet Doğan'ın 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Kulübümüz altyapısından yetişen Ahmet Doğan, 2020-2021 sezonu sonuna kadar bordo-beyazlı formamızı giymeye devam edecektir. Ahmet Doğan'a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.
Geçtiğimiz sezon Bordo-Beyazlı ekibin kalesini 9 kez Spor
Toto 1. Lig maçında koruyan Ahmet Doğan 2 kez U21 ve bir kezde Ziraat Türkiye Kupası maçında görev almıştı. - ELAZIĞ