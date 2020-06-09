Elazığspor'da ikinci testler de negatif

Elazığspor'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez korona virüs testi yapıldı, sonuçları negatif çıktı.

Elazığspor'da ikinci testler de negatif
09.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:07
Elazığspor'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez korona virüs testi yapıldı, sonuçları negatif çıktı.

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklara kendi tesislerinde başlayan Elazığspor'da teknik heyet ve futbolcular korona virüs testine girdi. İkinci kez gerçekleştirilen testlerde yine herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve tüm sonuçların sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında takımımıza ikinci kez test yapıldı. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan testlerde herhangi bir korona virüs belirtisine rastlanmadı ve tüm test sonuçları ikinci kez negatifle sonuçlandı"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Elazığspor, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Juventus’lu Paulo Dybala: Barcelona’da Messi’yle oynamak harika olur Spor
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Spor
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Spor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ı getirdi Spor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım’ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Spor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Spor
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa’ya gidecek ender kalecilerden biri Spor
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Spor
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Haberler››Spor››Elazığspor'da ikinci testler de negatif - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:43: Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayer Leverkusen oldu - Spor 00:03: Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur - Spor 23:57: Muğlaspor'da 26 futbolcunun Kovid-19 testi negatif çıktı - Spor 23:49: Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale yükseldi - Spor 23:23: Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sneijder açıklaması Açıklaması - Spor 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:08: Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor - Spor 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi