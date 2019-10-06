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Elazığspor'da İzzet'in durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Birevim Elazığspor'da sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet Topatar'ın durumu MR'ı çekildikten sonra netlik kazanacak.

06.10.2019 13:49Elazığspor'da İzzet'in durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Birevim Elazığspor'da sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet Topatar'ın durumu MR'ı çekildikten sonra netlik kazanacak.

Dün 5 Şubat Stadyumu'nda oynanan Niğde Anadolu FK maçının 16. dakikasında Elazığspor'un ilk gölünü atan ve sonrasında sakatlık geçiren 18 yaşındaki kanat oyuncusu İzzet Topatar, oyuna devam edemeyerek yerini Cengizhan Akgün'e bırakmıştı. Sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet'in MR'ı çekileceği ve durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.

İzzetin Çarşamba günü oynanacak olan Karabükspor maçında forma giymemesi bekleniyor. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Cengizhan Akgün, Elazığspor, Niğde, Spor

Kaynak: İHA

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