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Elazığspor'da İzzet Topatar, 2 karşılaşmaya çıkamayacak

Elazığspor'da sol ayak arka adalesinde birinci derece yırtık oluşan İzzet Topatar'ın 2 karşılaşmaya çıkamayacağı belirtildi.

08.10.2019 09:32Elazığspor'da İzzet Topatar, 2 karşılaşmaya çıkamayacak
Elazığspor'da sol ayak arka adalesinde birinci derece yırtık oluşan İzzet Topatar'ın 2 karşılaşmaya çıkamayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 5 Şubat Stadyumu'nda oynanan Niğde Anadolu FK maçının 16. dakikasında attığı gol sonrası sakatlık geçiren 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu İzzet Topatar oyuna devam edemeyerek yerini Cengizhan Akgün'e bırakmıştı. Sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet'in Medical Park Elazığ Hastanesi'nde MR'ı çekildi. MR sonucuna göre başarılı futbolcunun beklenildiği gibi sol ayak arka adalesinde 1. derece yırtık bulgusuna rastlandığı ve İzzet'in 2 karşılaşmada sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Genç oyuncunun Pazartesi gününden sonra takımla antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Cengizhan Akgün, Elazığspor, Niğde, Spor

Kaynak: İHA

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