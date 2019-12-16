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Elazığspor'da Onur Alsu'nun sol çapraz bağı yırtıldı

B. Elazığspor'un genç stoperi Onur Alsu'nun sol çapraz bağında yırtık olduğu öğrenildi.

16.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:24Elazığspor'da Onur Alsu'nun sol çapraz bağı yırtıldı
B. 'un genç stoperi Onur Alsu'nun sol çapraz bağında yırtık olduğu öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da genç stoper Onur Alsu üzüntüsü yaşanıyor. Ligin 17. haftasında oynanan GMG maçının 73. dakikasında sakatlanarak yerini Cihan Canpolat'a bırakmak zorunda kalan Onur'un sol ayak çapraz bağlarında yırtık olduğu bilgisine ulaşıldı. Maçın hemen ardından tedavisine başlanılan 23 yaşındaki stoperin, yarın MR'ı çekileceği öğrenildi. Çekilecek MR sonucuna göre sahalardan uzak kalma süreci netleşecek Onur Alsu, Bordo-Beyazlı ekiple bu sezon 16 lig maçında forma giydi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Elazığspor, Spor

Kaynak: İHA

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