16 Kasım 2018, 16:52
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Elazığspor'da Osmanlıspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Elazığspor

Spor Toto 1. Lig’in 13. Haftası’nda Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıkları başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 13. Haftası'nda Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı. Haftanın ilk antrenmanını kendi tesislerinde yapan Bordo-Beyazlı takım, günü tek idmanla tamamladı.Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular yenileme antrenmanına tabi tutuldu.

Bordo-Beyazlı ekip, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına hafta boyunca devam edecek. - ELAZIĞ Elazığspor
16 Kasım 2018 Cuma 16:52



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